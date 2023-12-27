【時報-台北電】外資提前歸隊，助攻台股2023封關前行情，27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2992.81億元。三大法人買超344.64億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.44億元及賣超35.68億元。

三大法人今買超電金傳雨露均霑，其中電子占6檔最多。

市場利多傳言推升聯電價量俱揚，今收在53.5元最高並完成填息，成交量近22萬張、居個股之冠！外資敲大單、內資齊心，三大法人合計掃貨10.5萬張，迄今連4買。

三大法人買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、3檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超10萬5847張，華邦電(2344)、台積電(2330)名列二、三名，分別買超3萬3271張及買超1萬9738張。第四及第五名為新光金(2888)、群創(3481)，其他依序為晶豪科(3006)、玉山金(2884)、陽明(2609)、英業達(2356)及元大金(2885)。

●三大法人27日買超前十名：

1.聯電(2303)收53.50元，漲2.70元或5.32%，三大法人買超10萬5847張。

2.華邦電(2344)收29.75元，漲0.80元或2.76%，三大法人買超3萬3271張。

3.台積電(2330)收592.00元，漲6.00元或1.02%，三大法人買超1萬9738張。

4.新光金(2888)收8.87元，漲0.10元或1.14%，三大法人買超1萬6867張。

5.群創(3481)收14.30元，漲0.05元或0.35%，三大法人買超1萬3994張。

6.晶豪科(3006)收106.50元，漲7.50元或7.58%，三大法人買超1萬1070張。

7.玉山金(2884)收25.70元，漲0.20元或0.78%，三大法人買超1萬5張。

8.陽明(2609)收52.60元，漲0.60元或1.15%，三大法人買超9840張。

9.英業達(2356)收51.90元，漲0.60元或1.17%，三大法人買超9003張。

10.元大金(2885)收27.15元，漲0.30元或1.12%，三大法人買超8452張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超2萬6422張，其中外資賣超1萬9337張、投信買超4萬4618張、自營商買超1141張；融資增6張、融券減343張，券資比7.45%。

2.華邦電(2344)三大法人累計賣超872張，其中外資買超7831張、投信賣超9430張、自營商買超726張；融資減3211張、融券增192張，券資比4.92%。

3.台積電(2330)三大法人累計買超2萬1566張，其中外資買超3萬5569張、投信賣超903張、自營商賣超1萬3098張；融資增4張、融券增33張，券資比0.88%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅27日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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