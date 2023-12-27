【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本軟體銀行集團表示，將無償獲得總價約76億美元的美國電信公司T-Mobile股份。因此，軟銀股價27日盤中一度飆升高達7%，最後收盤時也大漲4.23%，今年迄今共漲13%左右。

據悉，軟銀旗下的Sprint與德國電信旗下的T-Mobile，這兩家電信業者在2020年合併後，T-Mobile為存續公司繼續營業，品牌名字被消滅的Sprint，業務轉到T-Mobile名下。

當時，軟銀曾有一項協議，T-Mobile股價在合併後第2年，也就是2022年開始一直到2025年，期間若45日VWAP（成交量加權平均價格）等於或大於150美元，就可以拿到T-Mobile股票。

結合成交量與價格走向的VWAP指標，可反應資產與總成交量之間的比率，也是一種技術分析工具。故軟銀已通知T-Mobile要發行4,875萬普通股，專門是給軟銀的且免費。

繼9月旗下矽智財大廠Arm上市後，軟銀在T-Mobile的持股比例，就從目前3.75%翻了一倍到7.64%。外資麥格理認為，這表示軟銀資產負債表上已掛牌且有為數可觀的股票在增加。更好的是，可融資的股票相對於債務的比例也在增加。

財報大幅虧損的軟銀，有機會鹹魚翻身。T-Mobile的這筆無償股票，除了改善軟銀資產負債表，也將軟銀投資Sprint的年化報酬率（IRR）提升至25.5%。同時，Arm股價最近上漲，最新收盤價較初次掛牌時大漲44%左右。