【時報-台北電】封關倒數，台幣升破31元，晶圓雙雄攜手聯發科聯袂登高一呼，催動指數進逼17900關，續闖今年高峰，台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2992.81億元。三大法人買超344.64億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.44億元及賣超35.68億元。
投信買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，6檔中價位股、4檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超4899張，中信金(2891)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超4162張及買超4113張。第四及第五名為南亞科(2408)、旺宏(2337)，其他依序為大聯大(3702)、統一(1216)、佳世達(2352)、華邦電(2344)及和碩(4938)。
觀察投信買超前十大個股表現，電子股風光大搶8檔，記憶體及AI族群最吸金，晶圓代工二哥聯電因供應鏈傳出其12奈米安謀架構將技轉給英特爾，預估可分階段獲得上百億元授權金，在投信連13買累計逾13萬張卡位下，今日居買超之冠，推升股價大漲5%創除息以來半年高價，並以22萬張巨量搶下人氣王，AI族群宏碁同獲13買，記憶體族群南亞科、旺宏、華邦電也在投信連買點火下集體強彈逾2%。
唯一入榜的金融股中信金在投信10天搶進10萬張下呈現日K連5紅走勢。
●投信27日買超前十名：
1.聯電(2303)收53.50元，漲2.70元或5.32%，投信買超4899張。
2.中信金(2891)收28.10元，漲0.10元或0.36%，投信買超4162張。
3.宏碁(2353)收54.20元，漲3.60元或7.11%，投信買超4113張。
4.南亞科(2408)收79.70元，漲1.70元或2.18%，投信買超2931張。
5.旺宏(2337)收31.95元，漲1.05元或3.40%，投信買超2893張。
6.大聯大(3702)收85.00元，漲0.90元或1.07%，投信買超2792張。
7.統一(1216)收73.90元，漲0.40元或0.54%，投信買超1831張。
8.佳世達(2352)收45.60元，漲0.50元或1.11%，投信買超1646張。
9.華邦電(2344)收29.75元，漲0.80元或2.76%，投信買超1478張。
10.和碩(4938)收89.50元，漲1.50元或1.70%，投信買超1375張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超2萬6422張，其中外資賣超1萬9337張、投信買超4萬4618張、自營商買超1141張；融資增6張、融券減343張，券資比7.45%。
2.中信金(2891)三大法人累計買超1萬2250張，其中外資賣超2萬6970張、投信買超4萬5766張、自營商賣超6545張；融資增930張、融券減41張，券資比3.59%。
3.宏碁(2353)三大法人累計買超4萬6081張，其中外資買超2萬1835張、投信買超1萬9583張、自營商買超4662張；融資增1萬7627張、融券增6079張，券資比19.43%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅27日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)
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