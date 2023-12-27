【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2992.81億元。三大法人買超344.64億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.44億元及賣超35.68億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為仁寶(2324)，賣超1萬3251張，長榮航(2618)、宏碁(2353)名列二、三名，分別賣超1萬2803張及賣超9436張。第四及第五名為華航(2610)、中工(2515)，其他依序為建準(2421)、至上(8112)、華泰(2329)、威盛(2388)及工信(5521)。

AI PC持續發燙，仁寶、宏碁股價續攻高，不過2檔卻遭外資遺棄，仁寶遭外資續賣1.3萬張，為連3賣、宏碁昨日才轉買逾萬張，今日變臉轉賣9436張。航運雙雄迫降，長榮航遭賣1.2萬張，連2賣共2.4萬張、華航續砍5652張，連2砍2.2萬張。

●外資27日賣超前十名：

1.仁寶(2324)收40.20元，漲1.15元或2.94%，外資賣超1萬3251張。

2.長榮航(2618)收31.10元，跌0.50元或1.58%，外資賣超1萬2803張。

3.宏碁(2353)收54.20元，漲3.60元或7.11%，外資賣超9436張。

4.華航(2610)收21.70元，跌0.20元或0.91%，外資賣超5652張。

5.中工(2515)收13.35元，漲0.05元或0.38%，外資賣超5500張。

6.建準(2421)收108.00元，漲2.00元或1.89%，外資賣超3016張。

7.至上(8112)收60.30元，漲0.60元或1.01%，外資賣超2747張。

8.華泰(2329)收54.70元，跌0.90元或1.62%，外資賣超2639張。

9.威盛(2388)收153.00元，跌4.00元或2.55%，外資賣超2488張。

10.工信(5521)收13.55元，跌0.35元或2.52%，外資賣超2270張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.仁寶(2324)三大法人累計買超1485張，其中外資買超2萬1944張、投信賣超2萬9753張、自營商買超9294張；融資增1萬8970張、融券增2402張，券資比8.86%。

2.長榮航(2618)三大法人累計買超1萬8750張，其中外資買超2萬4556張、投信賣超2638張、自營商賣超3168張；融資減2538張、融券增966張，券資比3.00%。

3.宏碁(2353)三大法人累計買超4萬6081張，其中外資買超2萬1835張、投信買超1萬9583張、自營商買超4662張；融資增1萬7627張、融券增6079張，券資比19.43%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅27日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)

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