【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】經濟數據雖傳利多，韓股27日還是持續在整數關卡2600點上下游走，最後收在2,613.5點，漲10.91點或0.42%。另外，韓元幾乎沒升貶，外資買超2311億韓元。
韓國央行表示，當地通貨膨脹稍稍趨緩，加上出口狀況改善，韓國民眾12月也不再像過去幾個月那麼悲觀。故消費者信心指數成長2.3點至99.5點，雖走出連續4個月下滑的陰霾，但還是低於分界點100，表示悲觀者還是比樂觀者要多一點。
浦項鋼鐵控股表示，已與一家陸企聯手打造一座主要用於晶片製造的稀有氣體廠，希望能滿足不斷成長的韓國內需訂單。這家韓國最大煉鋼廠指出，預定在2024年動工，2025年底開始生產，浦鋼握有該合資公司75.1%股份。浦鋼股價受到激勵大漲4%。
其它權值股方面，三星電子大漲2.31%，SK海力士卻跌0.14%。電池業者中，LG Energy Solution漲1.32%，三星SDI也漲2.14%。韓元兌一美元在1294.2價位附近，韓元微升0.3元。
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