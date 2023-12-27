【時報記者林資傑台北報導】代理經營台灣「肯德基」及「必勝客」2大品牌的怡和餐飲集團，旗艦雙品牌2023年合計展店達逾30家，隨著「肯德基」桃園新屋餐廳今（27）日正式開幕，成為集團台灣第500家直營門市，鞏固全台規模最大、門市最多的西式速食餐飲集團地位。

身為怡和集團成員的怡和餐飲集團為亞洲領先的餐飲集團之一，業務遍布香港、澳門、台灣、緬甸及越南。其中，集團1990年進軍台灣後持續深耕市場，憑藉創新的經營策略，旗下旗艦雙品牌「肯德基」和「必勝客」近年積極拓展門市版圖。

怡和餐飲集團目前台灣僱有1萬1300多名員工，今年雙品牌新增30多家分店，增添超過700個就業機會。集團第500家門市選址耕耘已久的桃園市，為區內餐飲布局的第60家店，為在地顧客提供更便利優質服務與美味餐飲。

台灣肯德基持續航速食業數位創新轉型，年初開設首家「數位未來店」，串聯前台點餐到後台備餐、庫存管理及外送系統，引入AI智慧銷售預測系統，大幅提升營運管理效率，並首創零接觸「智能快取櫃」，搭配多元點餐方式與支付管道，大幅優化顧客體驗。

而台灣必勝客洞悉台灣消費市場需求，早於1991年便首創外帶外送店，滿足消費者在家享用現烤披薩需求。近年來品牌更成功革新年輕化，透過社群聆聽消費者喜好，持續研發推出限量且創造話題的創新口味披薩，成功帶動高度討論及訂單成長。

在致力推動數位創新下，怡德餐飲集團雄踞台灣速食市場數位轉型先驅領導地位，「肯德基」及「必勝客」旗艦雙品牌數位營收占比達近7成。雙品牌會員專享優惠的PK雙饗卡APP會員數突破500萬、銷售占比近7成，在台灣速食餐飲集團中名列前茅。

怡和餐飲集團執行長李龍基表示，怡和餐飲集團在台灣迅速展30多家門市，直營門市店數於今日突破500家的重要里程碑，進一步鞏固全台最大西式速食餐飲集團地位，推動經濟成長、並創造就業機會，為此深感自豪。

李龍基指出，怡和餐飲集團自1990年代起積極投資深具潛力的台灣市場，旗艦雙品牌「肯德基」和「必勝客」業務持續穩健成長，關鍵在於員工齊心協力、不斷追求卓越，締造持續創新創高佳績。展望後市，集團將繼續乘風破浪，引領產業新趨勢。

台灣肯德基總經理謝宜芳表示，肯德基陸續率先推出「零接觸外送」、「數位未來店」、「外送共享中心」、「專業外送25分鐘美味到」等服務承諾，數位創新步調傲視同儕。未來將繼往開來、領航速食業的數位創新，繼續成為深受台灣大眾喜愛的品牌。

台灣必勝客總經理梁家俊則表示，日前開幕的必勝客恆春店使全台據點突破310家店，在台門市服務覆蓋率達逾9成，成為門市數顯著領先的領頭羊。未來將與台灣肯德基並肩前行，持續推陳出新、提供全方位的優化產品和服務、行銷或數位體驗，帶領產業變革新趨勢。