文化部長史哲今（27）日表示，常態化16～22歲青年文化幣自明（2024）年1月20日起發放，從16歲開始一生領7次，可用於看國片、表演、購書、逛博物館、買文創等，使用期限至明年止。

今年6月首次發放的文化幣，自高中到大學的青年全部適用，受惠人數高達150萬人，至今領取率已達8成，顯現青年對於藝文活動參與熱情。在行政院支持下，文化幣政策自明年起編入文化部公務預算，將成為常態化政策。

為刺激消費，今年文化幣推出獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，及消費200點就抽文化幣等。

文化部提醒，今年針對18～21歲發放的文化幣可繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16～22歲文化幣。