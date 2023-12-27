即將邁入2024年，MUJI無印良品在跨年前夕公布2023年全年度銷售排行榜，將高達6,000多支商品分為六大類別，除了服飾配件、居家用品、美妝保養、文具事務品及零食點心外，今年首度公開在地開發生產的食品熱銷排行榜，並依據全年度銷售金額做TOP3排序。同時提供限時優惠活動：12月28日至明年1月1日，單筆消費滿1,000元即可現抵100元，滿2,000元可現抵200元，以此類推。

服飾配件類部分，銷售第一名的是「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」，單價890元，今年撥水加工有機棉舒適休閒鞋提出多款新色上市，全系列銷量超過15萬雙。第二名是「四輪硬殼止滑拉桿箱」，售價3,900元至8,500元，今年四輪硬殼止滑拉桿箱改款新上市，首先是推出75L的新尺寸，並將原本的5種尺寸縮減為4種，分別為20L、36L、75L與105L。第三名則是「黃麻購物袋」，售價59元至89元，共有B5、A6、A4、A4縱型與A3尺寸，今年黃麻購物袋全系列銷量逾60萬只。

居家用品類部分，銷售第一名是「聚丙烯收納系列」，售價349-999元：聚丙烯收納系列不經染色，採半透明的設計，令存放物品仍保有隱私，不僅可放入衣櫃中作分類，亦可獨立堆疊擺放。「統一寸法」的設計，可與不同尺寸但規格相同的聚丙烯收納盒相互堆疊使用，營造更舒適好整理的生活空間。

第二名是「SUS收納系列」，售價169元至1萬3,990元，可依照個人需求自由組合，不僅可作為房間的衣櫃、書櫃，甚至也能組合當作桌子使用，實現一物多用的設計概念。

第三名是「軟質聚乙烯收納盒系列」，售價69元至399元，耐水且耐冷的素材特性，可廣泛運用在各種場所，像是浴室、冰箱或陽台等，中型尺寸全年度銷量逾30萬個。

文具與事務用品類第一名是「自由換芯膠墨筆系列」，售價29元，有附蓋和按壓兩種款式，顧客可依據使用習慣做挑選，筆芯亦可單獨購買，2023年熱銷超過200萬支。第二名是「壓克力收納系列」，售價49元至1,199元。第三名是「聚丙烯檔案盒系列」，售價79元至469元，採耐用、防水的聚丙烯素材製成的檔案盒，可整齊收納各式文具、報紙與雜誌等資料，「一物多用」與「統一寸法」的設計，可配合顧客生活作調整及擴充。

美妝保養與香氛類的第一名是「空間芬香油系列」，售價299元至599元，全系列年度銷量逾20萬瓶，今年最熱銷的款式包括木質香味，以尤加利和日本扁柏等，調和出溫暖香氣的空間芬香油。第二名是「MUJI敏感肌保養系列」，售價89元至599元，2023年全系列年度銷量近35萬瓶。第三名是「溫和洗臉卸妝系列」，售價79元至359元，全系列全年度銷售近50萬瓶。

進口零食點心類部分，第一名是「懷舊棉花糖」，售價59元，2023年銷量近50萬包。第二名的「可可花生」售價99元，2023年銷量近10萬包。第三名是「含餡棉花糖 草莓」，售價49元，2023年銷量近20萬包。

而在地開發生產零食點心類部分第一名是「即食迷你拉麵系列」，售價39元：可熱水沖泡，亦可直接食用的小點心，全年度販售近25萬包，成為在地開發生產的零食之冠。第二名是「無選別棉花糖布朗尼酥餅」，售價99元。第3名是「梅粉味番薯脆片」，售價49元，2023年銷售近10萬包。