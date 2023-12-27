為了方便民眾申報遺產稅，財政部再擴大遺產稅額試算服務，國稅局會幫民眾算好稅額，民眾只要確認內容無誤即可。

首先是開放期貨業可以查詢，將期貨客戶保證金專戶的存款、期貨商受託外國期貨交易開戶及部位餘額資料都可以納入查詢範圍；並將查詢對象由被繼承人經常居住國內的國民，擴及到境外的國民。

此外，提高稅額試算遺產總額上限及新增遺產種類，連已經下市的股票、有價證券、光司登記已經註銷或者資產淨值或負值者。

此外，跨局臨櫃申報申報案件，遺產總額也從3000萬元提高到3500萬元。

根據財政部統計，自開放查詢金融資產到今年11月底，提供的金融遺產資料已經達439萬筆，受理試算案件已經達到18.1萬件，11.8萬件，占65％。預計3大精進方案可以適用遺產稅查詢服務，符合試算條件可以逐步提升到7成。