大陸擁有14億人口，內需市場相當龐大，但並非每個產業、每家公司都能賺錢。財信傳媒董事長謝金河表示，由於大陸缺乏資本市場的退出機制，很可能殺到每一家都賠錢，今年的養豬產業幾乎變成殺戮戰場，台灣穩懋半導體董座陳進財也在大陸養豬，經過這一輪殺價，不知是否受影響。

謝金河在臉書發文指出，大陸有14億人，這麼龎大的市場，理論上，每一家都會賺錢才對；但是在中國，因為缺乏資本市場的退出機制，任何再大的產業，也很可能殺到每一家都賠錢，今年中國的養豬產業幾乎變成殺戮戰場。

他點名中國前三大豬企，包括牧原、新希望、溫氏股份前三季都虧損，其中，牧原虧18.18億人民幣，新希望虧38.62億人民幣，溫氏股份虧44.94億人民幣，三大豬企虧101.74億人民幣，合計負債超過2700億人民幣（約台幣1.16兆元）。牧原去年出產4026萬隻生豬，是中國最績優的豬企，但仍然不敵價格殺戮，營運出現虧損，股價下跌。

而中國二線的養豬企業經營更加困難，像天邦食品前三季虧損15.65億人民幣，股價從31跌到3.38元人民幣，江西正邦去年虧損57.7億，今年前三季再虧28.8億人民幣，兩年虧損百億人民幣，已經掛上ST，成為艱困企業。福建的傲農生物，前三季虧損12.9億人民幣，股價從28.38跌到5.81元人民幣。

謝金河分析，在資本主義社會，當供給過剩時，生產商會減量拉升價格，但在中國投入者眾，市場出現殺戮，沒有人要減產，於是市場陷入殺價的死亡螺旋，從市場老大殺到二、三線的企業，大家都虧損，幾乎無一倖免。

謝金河說，這些年，中國的養豬企業規模愈來愈大，最近新聞報導，一幢26層現代化大樓，外觀像iPhone生產線，其實是用最現代化科技在飬豬，他也想起，台灣穩懋半導體董座陳進財也熱中在中國養豬，經過這一輪殺價，不知道他有沒有受到影響？