日媒報導，日本皇室2024年1月1日的「新年祝賀之儀」，日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王將首度戴著頭冠出席。
綜合日本電視台（Nippon TV）、TBS電視台報導，掌管日本皇室等事務的宮內廳昨天表示，日本女性皇族將會戴頭冠出席明年元旦舉行的「新年祝賀之儀」。這將是日本女性皇族睽違4年戴頭冠參與賀年活動。
而愛子預計借用姑姑黑田清子過去使用過的頭冠，也是她繼2021年的成年儀式之後，睽違3年戴頭冠在公開場合露面。
頭冠是日本女性皇族穿著正裝時會配戴的高價珠寶頭飾，但是日皇夫婦考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等社會情勢，女性皇族從2021年起便不戴頭冠參與「新年祝賀之儀」。
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