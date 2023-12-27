台灣麥當勞「天字一號店」、店號001的台北民生餐廳換裝完全，並將於12／28日以全新店型亮相迎賓，這是全台麥當勞首間「經典食材風2.0」店型，並配置模組化組裝櫃檯(Modular Counter)，以及室內型專屬外送取餐窗口，象徵明（2024)年入台40周年的麥當勞建立全新里程碑。

台灣麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲表示，麥當勞持續汰舊換新，每一次的改頭換面，都是為了要提供顧客當下及未來所需的服務。自2021年起，每年改裝40到60間以上的餐廳；台北民生餐廳改裝後，正式加入麥當勞2.0餐廳的行列，完成自2018年起推動EOTF (Experience of The Future)的最後一哩路。

台灣第一間麥當勞、台北民生餐廳於1984年1月28日開幕，首週創下當時全世界麥當勞單週營業額第一的世界紀錄。承載消費者40年的回憶，麥當勞民生餐廳此次改裝仍保留早年的路燈與騎樓木紋磚，明(28)日起則將以全新的經典食材風2.0亮相。

新店延續普普藝術及童趣的風格，結合麥當勞經典食材元素(如： 麵包、煎蛋、肉餅等)點綴餐廳牆面，以創造吸晴的視覺亮點，透過低調、柔和且溫暖的中性色調，打造像家一樣、舒適且輕鬆的用餐氛圍。

為了符合民生東路週邊住宅及辦公商圈客群的需求，台北民生餐廳設有自助點餐機，並提供「款待大使」送餐到桌的服務，數位升級同時關注顧客需求。

麥當勞進入台灣近40年，為符合消費者與時俱進的需求，餐廳外觀及內裝設計，也發展出不同時期的樣貌。自2018年起陸續推出「字母風Alphabet」、「幾何風Geometry」、「居家舒活風Human Comfort」，以及「經典食材風 Essential Ingredient及其2.0升級版」。

此外，為提供消費者與時俱進的便捷服務，台灣麥當勞領先業界，今年9月起，首次在得來速引進符合全球標準的全新「雙點膳系統」(Dual COD- Customer Order Display)；今年展店的18間餐廳，其中4間在得來速車道配置全新雙點膳系統(台中崇德三、台中松竹、永康永大、台南安吉)，希望加速點餐，服務更多使用得來速的消費者。

隨著麥當勞推動全球加速餐廳發展策略，台灣麥當勞到年底全台共計409家餐廳，其中超過4成(175家)提供得來速服務。自今年9月起，麥當勞領先業界，在得來速設置全新雙點膳系統，可以讓兩部車同時在車道點餐，不用等上一位顧客點完才能接續點餐。

台灣麥當勞明年預計再開8家在得來速設置全新雙點膳系統的餐廳；展望未來，麥當勞將持續以「積極展店、汰弱換強」為餐廳發展策略，預計明年再展店14家新餐廳，總店數達421家，突破麥當勞40年來歷史新高；透過更密集的展店，走入社區，希望達到深耕在地，更貼近民眾生活的品牌目標。