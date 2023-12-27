中鼎（9933）27日指出，集團與日本川崎重工業株式會社共同承攬的中油公司「第三座液化天然氣接收站儲槽統包工程」，優異的工程品質及專案管理績效，榮獲行政院公共工程委員會第23屆「公共工程金質獎」設施類設計及施工單位優等獎的肯定。
中油「第三座液化天然氣接收站儲槽統包工程」，位於桃園觀音區，統包興建的兩座儲糟容量均為16萬公秉，為目前全台已完成之最大液化天然氣（LNG）儲槽。
中鼎指出，集團執行此案，秉持「最值得信賴」的品牌精神，於設計階段，基於台中接收站二期儲槽的執行經驗，改良儲槽底板設計，增強銲接可靠性，並優化品管檢驗標準，確保施工品質；採用符合規範的綠色材料調整巨積混凝土配比，降低純水泥使用量及碳排，並於儲槽乾燥採用氮氣活塞流技術，大幅減少液氮使用量等，全案減碳量達11,200噸。
施工期間，面臨施工空間不足、強勁東北季風、COVID-19疫情及全台大缺工等挑戰，成功改善及優化施工流程，如質如期達成儲槽機械完工，並落實工安，累積300萬安全工時。
為邁向淨零目標，全球積極投入能源轉型，並以天然氣發電的低碳特性，做為重要轉型電力。中鼎指出，集團為全台唯一具備LNG接收站及燃氣電廠統包建廠能力的業者，燃氣電廠市占達75％。
未來，中鼎表示，將以燃氣複循環電廠、液化天然氣接收站、廢轉能及太陽光電、離岸風場等領域的經驗和實績，積極投入去碳電力能源市場開發，拓展氫能、碳捕捉再利用及封存（CCUS）等技術，布局多元能源版圖，持續為全球永續做出具體貢獻。
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