AI題材今年猶如改裝車，台股高股息ETF搭上直接化身飆仔，股價向上「催落去」，面對股價漲不停，不少存股族也心癢難耐想要先賺一筆，卻又擔心之後買不回來，因此要買要賣舉棋不定。有網友在Dcard提問，他現在持有2張元大高股息(0056)，目前獲利快10%是否該賣了。貼文一出，留言區立刻變成0056同學會，不少網友都建議他不要賣，並表示，「買到忘記就能贏了」。
一名網友曬出目前0056的獲利截圖，從圖中可見，他以33.55元買進2張0056，截圖當時的獲利率9.75%，獲利金額為6,544元，當時股價36.91元，直逼先前新高價37.25。今日0056股價再度創高，大漲1.14%收在37.42元。
貼文吸引不少0056股東前來留言，大部分網友都建議，「剛超過8%的時候也在想，後來想太久沒賣，目前11%，慢慢存就行」、「0056放著領股息即可吧，除非有確定更好的標的想投入」、「繼續放，我只怕不會跌」、「才兩張而已，就續抱吧，反正出了你也不知道下一檔買啥」、「看你的買股票的性質是什麼，像我這樣是存股的，獲利2-30%也沒有想賣的想法，除非突然有要用錢，要不然就繼續存」、「當然留著放長期啊！低價很難買到了」…等。
不過，也有網友認為，「看你要繼續存股領股息還是賺價差啊」、「想出就出啊！但追不回來也只能認命」、「是我就出掉換00931B，布局長天期美債」、「有四張，趁今日高點先出了一張，之後逢低會再撿」、「已出賺10萬」、「70%賣掉路過」。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：