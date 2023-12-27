AI題材今年猶如改裝車，台股高股息ETF搭上直接化身飆仔，股價向上「催落去」，面對股價漲不停，不少存股族也心癢難耐想要先賺一筆，卻又擔心之後買不回來，因此要買要賣舉棋不定。有網友在Dcard提問，他現在持有2張元大高股息(0056)，目前獲利快10%是否該賣了。貼文一出，留言區立刻變成0056同學會，不少網友都建議他不要賣，並表示，「買到忘記就能贏了」。

一名網友曬出目前0056的獲利截圖，從圖中可見，他以33.55元買進2張0056，截圖當時的獲利率9.75%，獲利金額為6,544元，當時股價36.91元，直逼先前新高價37.25。今日0056股價再度創高，大漲1.14%收在37.42元。

貼文吸引不少0056股東前來留言，大部分網友都建議，「剛超過8%的時候也在想，後來想太久沒賣，目前11%，慢慢存就行」、「0056放著領股息即可吧，除非有確定更好的標的想投入」、「繼續放，我只怕不會跌」、「才兩張而已，就續抱吧，反正出了你也不知道下一檔買啥」、「看你的買股票的性質是什麼，像我這樣是存股的，獲利2-30%也沒有想賣的想法，除非突然有要用錢，要不然就繼續存」、「當然留著放長期啊！低價很難買到了」…等。

不過，也有網友認為，「看你要繼續存股領股息還是賺價差啊」、「想出就出啊！但追不回來也只能認命」、「是我就出掉換00931B，布局長天期美債」、「有四張，趁今日高點先出了一張，之後逢低會再撿」、「已出賺10萬」、「70%賣掉路過」。

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