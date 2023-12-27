【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美元在周二承壓，歐元來到近四個月新高，主要是因為對於聯準會降息的預期仍佔主流；此外由於年末的資金流動稀薄，抑制了市場的大幅波動。
而且由於許多交易員在假期外出度假，預計在新年之前，市場交易量都會較清淡。
周三下午亞洲交易時段，美元指數來到101.46，稍微遠離上周觸及的近五個月新低的101.42。該指數在連兩年上漲之後，2023年可能會下跌1.9%。
Monex USA的分析師在一份報告中說：「有鑑於本週在全球性的假日期間，經濟日曆上沒有什麼值得談論的內容，我們預計今年剩餘時間不會出現價格上的大幅變動」。
美元在近期的走弱(該指數預計將連續第二個月下跌)，是市場預期聯準會明年將降息、並且削弱美元吸引力的結果。
此外數據顯示通膨降溫，增強了市場對明年寬鬆政策的押注。
新加坡華僑銀行(OCBC)外匯策略師Christopher Wong表示：「事實證明，通膨放緩的趨勢是根深蒂固的，而且人們預期央行明年會轉向，同時之間經濟增長仍在緩慢推進」。
澳幣和紐元在今日稍早都觸及近五個月新高，澳幣目前為為0.6828美元，而紐西蘭元為0.6333美元。
同時之間，歐元兌美元匯率周三先跌後升，目前上漲0.05%，至1.1048美元，徘徊在周二的高位。今年以來，歐元已累計上漲近3%，而且有望連續第三個月上漲，今年實現與去年相同的漲幅。
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