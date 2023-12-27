【時報-台北電】金管會今日同意證券期貨市場2024年農曆春節開、休市日期。春節前最後交易日為2月5日，2月6日、7日將辦理結算交割，期貨夜盤交易將在6日上午5時收盤；春節後開始交易日為2月15日。(編輯：李慧蘭)

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