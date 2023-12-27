【時報記者任珮云台北報導】據投信投顧公會數據，截至11月底，僅有6檔主動式台股基金(一般股票型)三年績效超過100%，漲勢凌厲，多檔基金成立13~35年不等，其中國泰台灣高股息基金成立僅3年多，卻繳出逾112%的佳績，在同類產品中績效名列前三。

法人表示，這三年歷經航運股起飛、暴力升息引發股債雙殺、AI題材發威領漲等多空因素，憑藉著基金經理人的靈活操作，更能發揮追漲抗跌的實力，雖然老牌台股基金有眾多擁護者，但國泰台灣高股息基金這匹黑馬潛力更可期。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，基金鎖定波動度較低的優質高息股，如現金殖利率高達7%以上的聯發科、新普等，搭配具成長性的績優股，包含今年分別大漲295%的世芯-KY，和上漲逾120%的奇鋐、緯穎等，透過團隊深入研究各產業，提前為投資人掌握利多，帶動該基金配息、不配息級別今年以來(截至11月底)報酬率均超過51%。

除了績效亮眼，若追求穩健現金流的投資人，則可考慮國泰台灣高股息基金配息B級別，除了有月配息機制，若6月及12月淨值達分配標準，再享半年加碼配。今年以來每月皆穩定配息0.042元，6月也加碼配發0.24元，意味著投資人當月共領到0.282元，12月的除息交易日為2024/1/3，投資人最晚須在2024/1/2前買進或持有基金，才有機會多領一筆加碼年終。

梁恩溢表示，展望年底至明年第一季，在三利多齊發下，台股後市不看淡。第一，統計台股1987年至今的12~隔年2月歷史數據，單月份上漲機率介於57%~73%間，今年也有望迎接旺季行情，此外還有2024總統大選與台股封關前的紅包行情助攻，觀察過去20年台股封關前表現，當日上漲機率高達80%，在這三大利多加持下，投資人可透過定期定額布局績優台股基金，幫自己多賺一個龍年紅包！