第五屆公益彩券將於明年1月1日正式開賣，周四將是本屆威力彩最後一次開獎，頭獎金額累積上看2億元新台幣。台灣彩券公司指出，所有電腦型彩券將在今年底停止發行，如果「威力彩」最後一期頭獎無人中獎，頭獎獎金將全數分配到貳獎。
第4屆公益彩券將畫下句點，本周起電腦型彩券遊戲陸續停止發行，明（28日）開獎的「威力彩」是本屆的最後一期，晚上8點後停止銷售。
根據ETtoday財經雲報導，台灣彩券公司表示，如果當期頭獎並未開出，貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配到貳獎，按貳獎中獎注數重新分配獎金，如果頭獎與貳獎未開出，獎金將全數歸入公益彩券盈餘。
值得關注的是，本周將有2種產品下架，包括「38樂合彩」與「雙贏彩」，上述產品將分別於12月28、30日進行最後一期開獎，第5屆公益彩券在明年元旦開賣，將推出其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品。
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