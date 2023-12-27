晶圓代工二哥聯電傳出技轉12奈米製程給英特爾，百億授權金入袋大補，激勵今（27）日股價強漲逾5%，除衝上53.5元完成填息，更以21.9萬張大量居台股之冠。知名半導體分析師陸行之表示，陸廠狂掃ASML（艾司摩爾）光刻機台，成熟製程市占跳增1倍至20%，未來台灣晶圓代工廠訂單勢必流失，此時搭上美國去中化政策，透過產品及客戶重新定位，有望免陷陸晶片廠引爆的殺價割喉戰。
外傳英特爾和聯電近期簽訂合作意向書，因聯電12奈米安謀（Arm）架構獲得青睞，與主攻x86架構的英特爾具高度互補，聯電將可按階段獲得百億元授權金，陸行之以此例分析，之前市場很擔心大陸半導體廠大增成熟製程產能及資本開支，未來幾年將對台灣成熟製程晶圓代工造成結構性的破壞。
他在臉書發文指出，下一次國內成熟製程晶圓代工的上行周期，確實無法像上次一樣強勢季季漲價，但結構性的破壞，可能會被美國所主導的去中化抵銷大半。
根據最新中國海關總署的資料，大陸半導體公司在今年前7月跟ASML買了25.5億美元的光刻機，10月買了6.73億美元，11月買了7.63億美元，這3個時段的平均單價為2300萬歐元、2900萬歐元與4300萬歐元，但仍遠低於1台能做28/16/14/10/7nm的ArF浸沒式光刻機，單價約6000~8000萬歐元，所以確實會大幅增加成熟製程的供給。
但另一方面，全球科技產品去中化導致生產外移，加上美國商務部可能加碼限制美國產品使用大陸製半導體的比重，初估大陸市場佔全球半導體需求將從過去的55~60%，在5年內下降到30~35%。
儘管大陸半導體製造份額將從過去的10~12%，在5年內增加到18~20%，這樣對大陸的晶圓代工廠而言，雖然需求仍是大於供給，但市場成長空間大幅受限，預料未來彼此間的殺價競爭，將頻頻上演，對其獲利結構及現金流將被嚴重破壞。
陸行之表示，對台灣晶圓代工產業及Globalfoundries等代工廠而言，雖然會逐步喪失大陸設計客戶成熟製程代工訂單，但可碰觸非大陸市場的Addressable market，占比將從過去的40~45%，增加到65~70%，多少可以透過產品及客戶重新定位，來避免部分大陸市場的成熟製程晶圓代工價格戰。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：