【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博社報導，知情人士透露，由於競爭日益白熱化以及中國同業加速推出新品，美國電動車大廠特斯拉準備在上海廠推出改版Model Y。
路透社在今年3月率先披露這個消息，當時三名消息人士表示，特斯拉正在準備對電動休旅車Model Y進行改版，預計將在2024年投入生產。
彭博社報導，特斯拉目前正在中國進行新版Model Y的生產準備工作，最快可能在2024年中投入量產。此外，知情人士透露，與10月推出的最新款相比，2024年版Model Y在外觀與內飾方面的變動增加許多。今年10月亮相的新款Model Y增加了新的車輪設計與多色氛圍燈。
一位知情人士表示，第一批2024年版Model Y將在特斯拉上海廠2期產線投產，該工廠將在元旦假期期間停產約一周進行部分產線升級。而在大改款的Model Y投入量產之前，上海廠還需要進行更多調整。
特斯拉駐中國代表拒絕對此消息發表評論。
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