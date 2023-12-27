【時報記者任珮云台北報導】央行今接受財政部委託，標售財112-8期364天期國庫券，決標貼現率為年息百分之1.18%，相較於3月和4月標售的91及182天期國庫券，今天364天期國庫券決標貼現率反而較低，再呈現利率倒掛的情況。
今標售的財112-8期364天期國庫券，發行日期：112年12月28日，到期日期：113年12月26日，公告發行額：新臺幣300億元。實際發行額：新臺幣300億元。決標貼現率：年息百分之1.180。發行價格：每萬元新臺幣9,882.32元。投標總額：新臺幣738.60億元。得標總額：新臺幣300億元。投標倍數：2.46。得標者最低投標貼現率：年息百分之1.000。得標者最高投標貼現率：年息百分之1.180。（相同者按投標金額百分之99.648分配）得標者投標貼現率高低利差：0.180個百分點。得標者加權平均投標貼現率：年息百分之1.144。
本期國庫券決標貼現率為1.180%，上次同天期（財111-7期111年12月29日發行） 國庫券決標貼現率為1.150%。而今年3月標售91天期國庫券決標貼現率為1.2%，4月標售182天期國庫券決標貼現率為1.233%，兩者國庫券天期低於364天期，但決標貼現率均高於今天364天期決標貼現率1.18%。
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