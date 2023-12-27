【時報-台北電】滬指今日震盪反彈，創業板指走勢稍弱，北證50指數跌超1.7%。

英特爾已經啟動「AI PC加速計畫」，帶動消費電子股群起走強，豪聲電子、雷神科技、泓禧科技、天鍵股份等活躍。算力股持續吸金，龍宇股份、蓮花健康、直真科技漲停。半導體晶片股反彈，金海通、文一科技攻頂。

傳產部分，食品、零售等消費板塊活躍，惠發食品、一鳴食品、徐家匯漲停。

龍字股跌停潮不止，龍韻股份、鋒龍股份、龍溪股份、龍版傳媒均打落底。

收盤，滬指報2914.61點，漲0.54%，成交額為2790億元；深成指報9191.74點，漲0.38%，成交額為3578億元；創指報1809.83點，漲0.07%，成交額為1454億元。（編輯：張嘉倚）

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