價值投資達人也是百萬財經部落客的「股海老牛」，在股海悠遊10年，投資績效不止贏大盤，還多賺20%，今年領到60萬股利的他，趕在年底出第3本新書了，公開50檔私藏股，也等於是老牛版高息低波ETF，年報酬逾10%，不輸00919喔！他建議新手可入門ETF，這是股神巴菲特唯一認證的明牌喔，存ETF有5大優勢，但要注意3件事，不是真的無腦買啦，小心費用率過高，10大熱門ETF內扣費用全曝光！
以下為新書《股海老牛最新抱緊名單 贏過大盤20%》書摘內容：
目前市場上接二連三推出各種ETF，很多投資人可能並不清楚每一檔ETF的標的是什麼？怎麼選擇？該如何投資？ETF是由投信公司所管理發行，像股票一樣可以在股市中交易的投資標的，股價漲跌依據所追蹤的指數表現，連股神巴菲特都常公開稱讚ETF的優勢，可見它很適合作為長期資產配置。
雖然ETF極富投資優勢，但也有盲點，必須先全盤了解再投入，才能真正安穩抱緊賺錢。老牛就先用5大優勢開始講起：
1. 跟隨趨勢
ETF 是追蹤某一個指數的表現，例如：看好臺灣股市的未來，可以買進追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）；看好原油的趨勢，可以選擇追蹤原油指數的期元大S&P石油（00642U）；倘若看好5G的發展，則可以買進追蹤全球未來通訊指數的國泰台灣5G+（00881）。追蹤指數就像是搭著船一般，參與市場的趨勢順風而行。
2. 風險分散
一檔ETF裡，涵蓋了它所追蹤的指數中多個標的，因此投資ETF就是奉行「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」，可以降低風險，例如匯率波動、地緣政經、產業趨勢、企業經營等的影響，多頭時投資人能安穩累積資產；而在空頭來時則能吸收衝擊，而不會傷到筋骨。
3. 費用低廉
一般投資市場中的商品有股票、ETF及基金，三者在交易時都有手續費及稅金支出。ETF的手續費與股票相同，但證券交易稅只要0.1％，低於股票的0.3％，管理費用通常落在1％ 或更低，因此ETF是三種投資商品中，費用最實惠的一個，對長期投資來說，是重要的制勝關鍵。
4. 高透明度
投信公司在設計ETF時，不管是所追蹤的指數、成分股篩選條件、投入資金比例等，這些規則都是事先就制定好的，不可隨意變動。且ETF每天都會公布淨值、折溢價幅度、持有部位與整體比例，這樣的高透明機制有助於投資人了解ETF的現況，平衡自己的投資組合。
5. 汰弱留強
投信公司也會定期檢視ETF的成分股，目的是剔除獲利越來越差的公司，將符合條件且較具潛力的公司放入投資組合中，這樣「汰弱留強」也有助於投資人提高勝算。
買進前的功課：先弄清楚你買到什麼
近年來投信公司爭相發行ETF，除了常聽到的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），目前市場上有超過200檔 ETF，追蹤的標的各不相同，有指數、商品（黃金、白銀、石油）、區域（日本、印度、美國、歐洲）、債券（美債、公司債、新興債）等，追蹤不同的ETF標的， ETF的漲跌變化就會不同。
此外，雖然高配息看似現在ETF的主流，但也有不少ETF不發放股利股息，這主要跟所追蹤的標的有關。所以投入ETF市場之前，要注意至少3件事，這樣才能夠安心抱緊穩穩賺：
1. 連結標的是什麼
這幾年ETF被塑造出「不會倒，只要無腦買就好」的形象，所以市場上一直推陳出新不一樣的 ETF，在名稱上也形形色色、花樣百出。尤其是投資國外成分股的ETF，如果不深入了解，可能根本不知道為何而漲為何而跌。投資人必須深入研究指數的內容，才能知道投資這些ETF，到底是買了什麼東西。
2. 注意費用率是否過高
投資ETF的費用，除了證券交易稅之外，很多人都忽略了內扣費用，也就是所謂的管理費。內扣費用會每天都從淨值中扣除，一般稱為「扣血條」，如果內扣費用率過高，一天一天的累積下來，可能會將你的資本吸光光。
台股型的ETF內扣費用通常都在1％以下，例如富邦台50（006208），其2023年的費用率為0.23％；但若是追蹤國外市場的ETF，因屬性關係費用率則會稍高一些，例如富邦越南（00885）全年費用率就達1.21％，兩者差了將近一個百分點。
雖然乍看費率都很低，短時間內可能感受不到對整體報酬的影響，倘若以長期投資來看，仍建議先比較一下費用率高低，才不會稀釋了獲利。
3. 有無漲跌幅限制
成分股為臺灣上市標的的ETF與股票一樣，也有10％的漲跌幅限制，但國外成分的ETF則無限制，例如期元大S&P石油（00642U）及國泰美國道瓊正2（00852L），兩檔都是追蹤美國的指數，就都沒有漲跌幅限制。
雖然很多人說ETF是懶人投資，不用燒腦想太多，但只要是投資，「一知半解」本身就是最大的風險。即便是投資 ETF，也需要深入了解、明確投資目標，並謹慎選擇合適的標的，才可以降低投資風險，增加長期投資的成功機會。
※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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