【時報記者張漢綺台北報導】台達(2308)將於2024台北新車暨新能源車特展中，展出其最新研發的電動車充電方案，針對社區充電問題提出呼應台電「專設一戶」獨立電表搭配全區配線規劃的解決方案，並透過台達DeltaGrid EVM電動車充電管理系統協助社區能源管理，為電動車用戶注入服務新動能。

台達DeltaGrid智慧電網事業部賴宏仁處長表示，隨著電動車日漸普及，對應的充電需求也急速增加。然而，眾多電動車車主卻苦於社區無法建置充電樁或公共場域無法提供足夠便利充電服務，台達針對社區充電提出可靠的解決方案。響應台電「專設一戶」申請獨立電表，讓電動車主享有時間電價優惠，搭配全區規劃線槽，避免住戶各自引電造成凌亂及安全疑慮，亦保有未來加裝充電樁彈性。

再者，社區透過台達DeltaGrid EVM電動車充電管理系統，以動態電力配置搭配調控充電及排程設定確保電力不超載，亦可設定優先於低電價時段充電，滿足社區用電管理與充電需求，打造安全、舒適、便利且環保智慧化的社區充電環境，同時，台達此次更針對社區電動車充電管理系統推出雲端訂閱方案，不須綁定，可隨需擴充，初期不用花費大量經費購置設備及軟體，亦可確保充電設備與管理系統的軟體版本保持更新狀態，讓充電服務不中斷。

台達電動車充電解決方案除社區外，亦廣泛應用於商辦、廠辦、車廠以及各大公共場所。對於商辦與廠辦空間，系統能智能調配充電，滿足員工及訪客的充電需求，同時針對工商用車輛提供直流充電樁，迅速補充所需電力，有效避免因充電影響車輛運用效率。

在停車場及公共場所，則能透過彈性建置交流/直流充電樁，搭配DeltaGrid EVM電動車充電管理系統，實現遠端跨站點即時監控、能源調控、會員管理、智能排程及多元收費管理等服務，提升場站點營運效率，滿足各種應用情境需求。