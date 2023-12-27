【時報記者林資傑台北報導】純網銀將來銀行(6039)積極推出開展創新服務，2023年陸續開辦網路投保及線上房貸業務。總經理許柏林表示，2024年將推出信託理財及外匯業務，使四大基礎商品齊備，將聚焦加強生態圈及客戶推展，認為2024年將是非常精彩的一年，續朝2026年全年轉盈目標邁進。
2022年3月29日正式開業的將來銀行，由中華電、兆豐銀、新光集團、全聯、凱基銀及關貿等台灣6大企業合資籌建，目前實收資本額100億元。2023年上半年稅後虧損4.6億元、虧損年增17.62％，每股虧損0.46元。
將來銀行截至6月底帳上待彌補虧損27.92億元，已逼近資本額3分之1的法定上限，8月底股東臨時會通過減資26.43億元、再私募增資26.43億元。經減資再私募增資後，中華電持股估自41.9％增至46.33％、兆豐銀自25.1％增至26.02％，公股合計持股增至72.35％。
將來銀行開業後積極開展金融創新服務，分別於去年12月、今年4月成為首家開辦網路投保及線上房貸業務的純網銀。總經理許柏林表示，在員工努力下，線上房貸繳出不錯成績，感謝員工辛勞使將來銀行能持續前行。
展望後市，將來銀行於11月中獲准兼營信託業務，成為首家獲准跨入基金銷售領域的純網銀。許柏林表示，日前已正式取得執照，預計明年首季可開辦信託理財業務，齊備基金與保險的財管業務雙引擎，外匯業務服務亦可望在明年推出。
隨著信託理財及外匯業務陸續推出，許柏林指出，將來銀行屆時四大基礎商品將齊備，實現對客戶的承諾與服務，營運重心將聚焦加強生態圈及客戶推展，認為2024年將是非常精彩的一年，續朝開業後第5年、即2026年全年轉盈目標邁進。
許柏林表示，將來銀行秉持安全信賴、簡單便利、超值優惠等三大理念提供普惠金融服務，強調提供優惠會是長期且持續，隨著外匯及財管業務推出，明年也會推出全新存款優惠，認為2024年將是非常精彩的一年，民眾現在加入將來銀行會是「現在來、將來富」。
對於近期市場傳出有純網銀有意開辦先買後付（BNPL）業務，許柏林對此則表示，BNPL屬於高風險、高報酬業務，需要大量的客戶資料及評估模型，將來銀行目前規模仍小，因此尚未考慮經營此業務。同時，在此次完成增資後，預期至營運轉盈前沒有再增資計畫。
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