【時報-台北電】香港耶誕連假結束，北向資金恢復交易。證券時報．數據寶統計，截至陸股收盤，北向資金全天成交889.26億元(人民幣，下同)，淨買入57.32億元。

單日滬股通淨買入37.83億元，深股通淨買入19.49億元。(編輯：廖小蕎)

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