《大陸金融》北向資金重啟 挹注57.32億人幣 15:252023-12-27 時報資訊 廖小蕎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】香港耶誕連假結束，北向資金恢復交易。證券時報．數據寶統計，截至陸股收盤，北向資金全天成交889.26億元(人民幣，下同)，淨買入57.32億元。單日滬股通淨買入37.83億元，深股通淨買入19.49億元。(編輯：廖小蕎) #北向資金 #淨買入 #大陸金融 主要市場指數 紐約道瓊 37598.85 +53.52(0.14%) 23:37 S&P500 4772.91 -1.84(0.04%) 23:37 Nasdaq 15058.47 -16.11(0.11%) 23:37 費半指數 4203.36 -4.09(0.10%) 23:37 日經225 33681.24 +375.39(1.13%) 14:15 南韓KOSPI 2613.50 +10.91(0.42%) 17:05 香港恆生 16624.84 +284.43(1.74%) 16:08 上證指數 2914.61 +15.74(0.54%) 15:00 深圳成指 9191.74 +34.49(0.38%) 16:29 英國FTSE 7725.81 +28.30(0.37%) 23:22 法國CAC 7566.73 -2.09(0.03%) 23:22 德國DAX 16723.16 +16.98(0.10%) 23:22 延伸閱讀 《大陸金融》人行結束14天期逆回購 副行長異動 《大陸金融》兩期逆回購持續 淨投放2870億人幣 《大陸金融》北向資金轉賣超25.1億人幣 《大陸金融》14天期逆回購持續 本周淨投放3060億人幣 《大陸金融》11月全球支付占比 人幣4.6%超車日圓 《大陸金融》多空成謎 北向資金部分回補 其他人正在看 推薦專題 2024年來臨～存股族有哪些好標的呢？ 2023-12-04~至今 文章數：23 時序進入2024年，該存什麼樣的股票呢？現金殖利率是不少存股族的重要參考指標，但殖利率越高不代表報酬越好，每年穩定配息也很重要。新的一年，存股標的有哪些、又該留意些什麼？一起來看一看。 前往專題 300萬人就愛高息ETF，哪些配息最大方？ 2023-09-06~至今 文章數：108 根據集保中心9月1日最新統計，52檔台股ETF總受益人突破510萬大關，今年共增加97.7萬人，其中14檔高股息ETF受益人數佔6成以上，達294.6萬人。 前往專題 台股基金三巨頭團隊績效比一比 統一投信幫你賺更多 2023-02-07~至今 文章數：22 今年AI趨勢帶動台股行情熱絡，收復去年股災失土，加上資金回流，使台股基金規模成長34.11%至4821.77億，並以前三大基金公司為主力。隨著聯準會停止升息週期，市場期待明年聯準會啟動降息，重現寬鬆貨幣政策帶來的股市大多頭，台股作為AI趨勢主要受惠市場之一，也成為投資人明年佈局重點。選擇長期績優的台股團隊，可以賺取更多超額報酬。 前往專題 富邦金再登國際永續最高殿堂 連七年入選道瓊世界成分股 2023-01-06~至今 文章數：12 富邦金（2881）致力永續的成果再獲國際肯定！最具權威性的國際永續評比「道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI)」8日公布2023年指數成分股，富邦金控不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數(DJSI World)」成分股，亦持續八年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，持續在國際永續殿堂佔有一席之地。 前往專題 跟著地球永續經營 ESG含金量評價將勝過EPS 2023-08-08~至今 文章數：10 近1、2年，常常聽到的投資主題，包含電動車、碳中和、碳權等等，乍聽之下，好像是不同的東西，但其實都導向同一件事情─地球永續經營，在投資上，也就是大家常常廣泛在說的「ESG」主題。一般的傳統投資，投資人只會注意被投資公司的EPS，ESG投資除了連同傳統的企業財務因子一同評估以外，還會納入環境，社會，公司治理考量的責任投資方法。也就是說投資人在投資的時候會考量投資標的在這四個面向的具體成效。 前往專題 也許您會感興趣 發表意見 留言規範 當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。 您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於： 散布或傳播涉及誹謗、侮辱、仇恨、歧視、恐嚇等違背善良風俗或影響社會安寧、破壞公共秩序或影響國家安全等違反法令之相關內容； 意圖影響有價證券交易價格，而散布未經證實之流言或不實資訊； 傳輸或散佈電腦病毒； 藉此從事廣告、宣傳、促銷、招徠業務或從事其他未經本公司同意之商業行為； 從事刊登與本文無相關之內容或重覆發布相同或類似之內容或文章； 散布或傳輸侵害他人智慧財產權、商業秘密或其他依法令或契約應負保密義務之相關資料或資訊； 若發表相關研究報告，應註明內容來源及發表時間； 對本服務其他使用者或第三人產生困擾、不悅或令人反感或違反網路禮節及其他經本公司認定不適當之行為。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：