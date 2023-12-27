日本陸上自衛隊男性自衛官涉性騷女同袍事件，3名被告一審遭判緩刑4年，由於3人未提上訴定讞。被害女性今天表示，歷經艱辛的長期戰鬥已結束，感謝各界一直以來的支持。

陸上自衛隊2022年爆發男性自衛官性騷女同袍五之井里奈事件，引發日本及國際社會關注。除了日本防衛省汰除加害的男性隊員，福島地方法院今年12月12日進一步對3名被告做出有期徒刑2年、緩刑4年有罪判決。

日本放送協會（NHK）報導，由於3名被告都沒有在12月26日的期限前提出上訴，此案宣告定讞。

公開控訴服役期間曾遭多名男性隊員性騷擾的五之井里奈今天在判決定讞後透過社群平台表示：「雖然是一場賭上人生且歷經艱辛的長期戰鬥，但如今這場戰鬥已經結束。」

五之井說，對於來自以日本為主的全球各界聲援，「我由衷表示感謝，謝謝大家」。

五之井接受NHK採訪時說，儘管昨晚無法入眠，今天上午聽到判決確定後鬆了一口氣；雖然一路走來是歷經艱辛的長期戰鬥，但過程中受到來自社群網站的留言及直接對她的鼓勵等支持，由衷對各界人士表達感謝。

她也說，希望3名被告能由衷反省，選擇不傷害他人的生活方式。

五之井因公開控訴遭性騷擾引爆日本自衛隊內MeToo事件，今年9月獲選美國時代雜誌（TIME）次世代百大人物。