日本高島屋百貨公司今年耶誕節售出的2879個網路限定款蛋糕，其中逾800個在宅配後外觀變形「走山」引發網友討論。高島屋今天出面致歉扛責，但也表示無法查明發生原因。
日本朝日新聞報導，高島屋今天出面舉行記者會致歉，表示這次事件責任全在高島屋，將依序跟所有訂購者一一致歉，並針對收到「走山」蛋糕的訂購者提供退費等解決方案。
高島屋日前售出的2879個這款耶誕蛋糕中，截至12月26日晚間止，從北海道到沖繩地方共確認有807個在宅配後外觀變形「走山」。
高島屋方面表示，在製造過程中的抽樣檢查及確認宅配時的溫度控管時都沒有問題，「經過綜合確認結果，要查明確切原因不可能」。
高島屋表示，對違背多數消費者期待的結果，及造成許多消費者擔憂，必須深深致歉。
高島屋表示，無法建構一個可以確認原因的管理體制是他們的責任。出面說明的高島屋專務橫山和久鞠躬約10秒鐘公開致歉。
高島屋表示，截至12月26日止，因為此事共收到1207件消費者客訴。
這款耶誕蛋糕外形有著像百褶裙般的白色奶油，上面則鋪上草莓切片，由埼玉縣羽生市的製造商生產，高島屋方面以網購限定商品提供消費者預訂，單價含稅5400日圓（約新台幣1200元）。
蛋糕在業者包裝後委由高島屋合作運輸業者配送，但不少消費者在收到宅配後，相繼透過社群平台發文表示「蛋糕完全不成原形」等。
高島屋表示，他們也曾在2022年冬天販售過2831個同一家製造商生產的蛋糕，當時並未接獲任何客訴。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1121227
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