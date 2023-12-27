【時報記者葉時安台北報導】富采投控(3714)旗下晶元光電周三發表感測技術最新突破，不僅短波紅外線(SWIR)產品線波長擴展至1650nm；主要用於消費性電子測距的波長1300nm產品，更提供遠超以往的卓越效能，搭配封裝後發光功率高達30mW，領先業界量產水準15%以上。此外，晶電亦成功開發可接收波段900nm至1700nm的砷化鎵銦檢光二極體(InGaAs Photo Diode)，目前兩項新技術均陸續通過客戶驗證及採用，加速進入量產階段。
富采投控(3714)近年積極布局高附加價值市場，涵蓋先進顯示、車用、智能感測、特殊照明與次世代化合物半導體等領域，其中，智能感測也因其全波段解決方案與領先的技術規格，成功導入多家國際品牌大廠。
晶元光電為全球少數可提供SWIR波段的LED晶粒供應商，SWIR對物質的穿透性較NIR強，且較不容易受外部光源的影響，搭配演算法，可實現更多感測可能。例如在食品領域，SWIR可應用於監測蔬果的水分含量及甜度從而判斷新鮮度；在健康領域，SWIR亦可應用於檢測血氧濃度、血糖數據、肌膚水分及油脂的光源裝置。在工業領域，則被用來檢測物體內部缺陷，包括晶圓檢測、塑料分選等。
隨著應用需求的提升，晶電持續開發不同波段的SWIR產品，其中終端廣泛應用於消費性電子感測器與機器視覺辨識的1300nm波段，經由晶電磊晶與製程團隊偕同開發，搭配封裝後發光效率高達30mW，較2022年發表的產品提升20%，大幅領先競爭對手；目前全波段產品線最高已可提供到1650nm。
除了發光端，晶元光電憑藉三五族半導體磊晶經驗與優勢，成功開發全球最高光靈敏度(Sensitivity)砷化鎵銦檢光二極體(InGaAs PD)，相較業界以黑膠阻隔光源的做法，晶電提供的解決方案可提高3倍以上的訊躁比以及低於業界50%的超低暗電流，能大幅提升元件對光的靈敏度。同時提供客戶在SWIR波段感測應用中，發射與接收元件的完整解決方案(Best Total Solutions)。
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