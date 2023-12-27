00929（復華台灣科技優息）近期進行成分股權重審核，許多個股權重開始調整，比對上周五成分股權重增加最多的3檔為群光、宏碁和聯發科；而調降權重最多的則為矽創、精成科技和至上；至於權重調整至1%以下的則有2檔，分別是致新和廣積。
00929於11/21公告，除1年1次的「成分股定期審核」外，另外增加1年3次的「權重定期審核」，權重定期的審核時間為每年的3月、9月及12月；此外，00929也將過去的1日調倉規則時間拉長，改為8日調倉。
隨著調整成分股，仔細比對00929上周五成分股張數增減，可以發現權重增加最多的有3檔，分別是群光（0.471%）、宏碁（0.462%）和聯發科（0.433%）。00929總計買進2050張的群光，權重從4.647%增加至5.118%；同時加碼宏碁5405張，權重從2.366%增至2.828%；以及買進560張聯發科，權重從5.324%增加至5.757%。
00929降低權重超過0.4%的共有4檔：分別是矽創（-0.661%）、精成科（-0.455%）、至上（-0.415%）和廣積（-0.414%）。矽創賣出2480張，權重從2.116%降至1.455%，調整幅度最大；精成科賣出7400張，權重從原來的1.7%調整至1.245%；至上同樣賣出7400張，權重從原來1.645%降至1.230%；廣積則賣出5378張，權重從1.205%降至0.791%。
分析師表示，根據金管會規定，基金投資國內單一個股的金額，不得超過該公司總股數的10%，遇上資本額較小的公司，一旦隨ETF的規模變大，很容易就買到上限。舉例來說，廣積股本19.5億元，10%的上限是1萬9500張，00929曾經買到1萬8000多張，距離滿水位很接近，依規定00929即無法再進行買進，如今隨著00929修改規則可望解套。
分析師指出，以廣積為例，過去2天投信賣超廣積5378張，對照00929的賣超張數完全一樣，等於過去2天投信的賣超，幾乎篤定就是00929。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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