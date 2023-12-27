拜前一日美股上漲所賜，亞股27日普遍走揚，澳股躍升至2年高點，歸因於投資人展現年底的樂觀氣氛，看好明年聯準會即將降息。

市場預料聯準會最快3月降息，帶動全球股市一波漲勢。MSCI亞太股市（不計日本）27日揚升0.6％，該指數12月累計上升2.3％，預料今年可望收漲2.5％。

日本日經指數揚升1.2％左右，港股勁揚1.7％左右，其中因中國監管機關公布共計105款新遊戲獲批，帶動在港上市的中國線上遊戲類股反彈，挹注港股攀高。

澳股先前耶誕節休市，27日才開始本周交易，S＆P／ASX 200指數躍升將近1％，衝上2022年4月以來高點，今年累漲逾7％。澳股勁揚歸因於今年最後一次的決策會議，該央行將利率持平，市場預料接著不會再調高利率。

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