過年氣氛越顯濃厚，消費者早早開始準備年菜！根據統計，台灣蔬食人口比率高居全球第3，Yahoo奇摩購物發現，今年年菜除經典菜式持續受消費者喜愛外，蔬食年菜預購銷售動能特別強勁。
台中知名蔬食餐廳「熱浪島南洋蔬食」以南洋異國風蔬食擄獲老饕味蕾、台北「祥和蔬食」顛覆傳統印象的川味素食連續獲米其林必比登推薦也是素食者最愛。
蔬食風潮也帶動蔬食年菜預購業績較去年同期翻倍漲！Yahoo奇摩購物祭出名店年菜團圓組、小家庭超值組等上百款葷素食年菜滿足消費者需求，「祥和蔬食御品佛跳牆」下殺至1,300元、「果貿吳媽家眷村手路菜」優惠價2,888元就可讓眷村美味輕鬆上桌。
其他也有南門市場排隊名店「萬有全蜜汁火腿富貴雙方」、人氣老店「逸湘齋紅燒獅子頭」，米其林推薦餐廳「錦霞樓」、「富錦樹」，還有周潤發最愛的「海真私房菜」真功夫年菜組合都可買得到。
年節送禮不只比心意還比創意！各家禮盒創意爭鋒，搶占龍年送禮商機。最吸睛莫過於主打龍造型的生肖禮盒，「新東陽水龍迎瑞龍瓷禮盒」以龍型瓷器搭配經典肉乾。Yahoo奇摩拍賣還可買到日本風「神戶風月堂 2024年龍年法蘭酥禮盒」、「日本郵局限定 KitKat龍年巧克力紅包小禮盒」、「小倉山莊 吉祥一陽來復 新年限定禮盒」、「日本Mary's 龍年限定巧克力禮盒」等，多款龍年限定禮盒最低259元起！
走趣味賣萌路線，不能錯過「蠟筆小新烏魚子脆煎餅禮盒」、樂事「樂連連洋芋片小恐龍珍奶杯歡樂箱」，金格食品更玩起春節創意，推出「鞭炮桶春節禮盒」龍型炮竹搭配雙色年輪蛋糕，讓龍年一開始就一飛沖天！
Yahoo奇摩購物精選美食優惠，即日起推出「年菜賞」，上百款年菜預購與伴手禮販售，讓除夕圍爐不再煩惱，在家也能輕鬆迎新年。12月底前消費不限金額還可登記抽肯德基與必勝客的萬元現金禮券卡，加菜超簡單！同時，歲末年終也鼓勵消費者一起暖心做公益，Yahoo奇摩購物12／28起與雙福基金會、真善美基金會、伊甸基金會及肯愛協會等合作，推出千元有找的美味年菜組合，邀請民眾一起為獨居老人、弱勢家庭送上熱騰騰的溫暖。
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