【時報-台北電】台股2023年封關數，美股聖誕節後延續漲勢，為多頭添火力，周三半導體族群當火車頭，台積電(2330)、聯發科(2454)領漲，推動台股突破17800點。聯電(2303)爆出逾20萬張天量、大漲5%並創6月27日除息以來半年高價。AI電腦族群宏碁(2353)爆逾17萬張大量飆逾12年高、華碩(2357)寫逾25年高。千金股方面，聯發科(2454)續坐穩千金之位，收漲4%，一度達1050元持續寫下波段新高；M31(6643)重返千金陣容，漲幅亦超過3%，台股重現13位千金榮景。終場收盤，台股報17891.50點，漲139.77點。今日外資(不含外資自營商)買超367.8767億元，投信買超12.4423億元，自營商賣超35.679億元，三大法人買超344.64億元。外資創下今年第六大買超。
外資耶誕假期「提早歸隊」搶布元月與選舉行情，26日買超台股180.52億元，與內資齊心，推升加權指數上漲146點收最高17751點、創2022年3月4日來收盤與盤中最高，元月行情高點不設限，今日再拉高139.77點，一舉突破17800關卡，5日RSI為83.53，10日RSI為75.79，9日K值為81.74，9日D值為72.82，20日乖離率為2.07。外資大撒幣，單日買超台股367.87億元，卡位元月行情，創下今年第六大買超，累計12月買超1486.16億元，緊追11月的買超額。
2023年僅剩2個交易日，大盤持續攀高逼近17900點。半導體、電腦周邊次族群佔據漲幅前列。聯發科持續向上挺進大漲逾4%，最高站上1050元，聯發科的登高一呼，旗下小金雞達發盤中大漲逾3.5%，帶動消費性電子IC設計股群起走強，敦泰(3545)收漲4.15%，力智(6719)大漲6%、突破300元大關，矽力*-KY(6415)也走揚逾3.5%，收452.5元。全球各大品牌廠紛紛推出AI筆電新品，台廠搶進AI PC商機，本土四大PC品牌宏碁、華碩、微星、技嘉沾上題材，宏碁爆出逾14萬張成交量，寫下2011年6月以來的新高價，盤中漲幅逾6%，成交量及成交值都居第二大。華碩寫逾25年高、微星站上200元。仁寶身為高通AI PC晶片的ODM廠商，加上PC市況復甦，營運具有想像空間，再創40.85元新高。紅海航域的地緣政治緊張狀況未除，長榮(2603)、陽明(2609)表示暫不跟進重返紅海航域，加上貨櫃運價續揚，獲買盤挹注，雙雄一起收紅，短多蓄勢重掌多頭兵符。
萬寶投顧董事長朱成志、華南投顧董事長儲祥生認為，美股多頭格局還在，外資提早回籠，除道瓊、費半指數創高，明年聯準會降息，外資從2020年連續三年共賣超2.22兆元，今年至今只回補了10%、2072億元，還有很大的空間。第一金投顧董事長陳奕光表示，近期道瓊持續創下歷史新高，對應台股是已經突破18763的歷史高點，我們仍然有接近2千點的補漲空間。目前台灣進入選前30天，外資開始放假，量能萎縮下將從普遍上漲轉為個股表現，預期選後將補漲行情，2024年台股上看19500點。（編輯：張嘉倚）
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