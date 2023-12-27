白宮官員指出，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天與以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）會談，討論以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭過渡「至不同階段」。

法新社報導，這位要求匿名的白宮官員表示，這次會談讓雙方有機會針對改善加薩（Gaza）人道主義局勢、降低平民死傷的步驟進行討論。

這名官員指出，雙方也趁這次機會，討論了「將（以哈）戰爭過渡至不同階段，把焦點全力集中在高價值的哈瑪斯目標上」。

蘇利文與德默爾今天會面之前，聯合國安全理事會上週通過決議，要求對加薩走廊提供大規模人道援助。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日突襲以色列殺害大批民眾，以色列旋即對哈瑪斯控制的加薩發動猛烈回擊。

以哈戰爭爆發後，加薩內240萬人陷入水源、食物和藥物短缺困境，獲准進入加薩的物資卻很有限。

匿名白宮官員表示，今天的會談同時提供美以兩國一個機會，來討論最終的「加薩治理和安全事宜、巴勒斯坦人政治前景，以及持續朝正常化和整合來努力」。