根據一項「開創性」研究，15個因素與早發性失智症風險顯著增加有關，包括酒精濫用、社經背景較低、孤獨和聽力障礙等。
英國「衛報」（The Guardian）報導，全球有近400萬人在65歲前出現失智症狀，而每年有37萬人診斷出罹患失智症。
先前研究顯示，生活方式改變可降低老年人罹患失智症風險，而最新研究號稱首度發現透過相同方式也能降低早發性失智症風險。
這項研究針對英國人體生物資料庫（UK Biobank）研究中的35萬名65歲以下者進行調查。艾克斯特大學（University of Exeter）和馬斯垂克大學（Maastricht University）研究人員檢視可能影響一個人早發性失智傾向的因素，包括遺傳、生活方式和環境因素。
他們發現了15個顯著增加風險的因素，其中包括正規教育程度較低或社經地位較低，以及維生素D缺乏、聽力障礙、憂鬱症、糖尿病、心臟病和中風等健康問題，還有酗酒和社會孤立等生活方式。
研究人員說：「我們的研究確認了15個與早發性失智症發病率有關的生活方式和健康相關因素。」
「雖有必要進一步探索這些風險因子，以確定可能的潛在機制，但因應這些可控因素或許能有效減緩早發性失智風險，也可輕易將其納入當前的預防失智症措施中。 」
失智症是英國醫療照護基礎設施面臨的最大挑戰之一，上個月的一項研究顯示，到了2040年，英國恐有170萬人罹患這種疾病。英國目前約有90萬人患有失智症，超過7萬800人罹患早發性失智症。
最新研究主要作者之一、馬斯垂克大學神經流行病學教授柯勒（Sebastian Köhler）說：「透過對老年失智症患者的研究，我們已知其中有一連串可控的風險因素。」
「除了生理因素，心理健康同樣扮演著重要角色，包括避免長期壓力、孤獨和抑鬱。事實上，這在早發性失智症中也是顯著因子，我對此感到驚訝，而這可能為降低此一族群的風險帶來希望。」
艾克斯特大學資深研究員蘭森（Janice Ranson）表示，這項研究「在確認早發性失智症風險可降低方面有了新的突破」。
這項研究刊登在知名國際期刊「美國醫學會神經學期刊」（JAMA Neurology）。
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