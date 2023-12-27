「海量」供給來了！高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民今（27）日指出，明年台北市商辦新完工大樓供給量還好，可是2025年起，「海量」新增面積將排山倒海而來！估計2025年起的未來3年，至少將有逼近27萬坪的新商辦大樓陸續完工，屆時租金漲勢將面臨壓力測試！

陳頌民指出，高力國際調查台北市100萬坪的辦公租賃市場顯示，2023年總計有5.9萬坪新供給落成，係2019年以來新供給最多的一年，市場空置率上升至7.24％，較去年底增加3.95個百分點，雖然今年市場面臨供給增的局面，但也未影響租金漲勢。

依高力國際最新公布「2023年第4季台北市商辦市場調查」，第4季每月每坪租金平均為2,492元，季漲0.56％，年漲2.53％。

全年淨去化量達15,898坪，且明顯集中在下半年，顯示租賃市場也逐漸擺脫需求不振與無處可搬的情況。

陳頌民表示，今年辦公市場受到新大樓落成，外商企業在上半年租賃動能低迷的雙重影響，頂級大樓及A級大樓空置率在今年明顯上升，兩者皆由去年的2％~3％的空置率，大幅升至今年底的8.92％；至於B級大樓，空置率則維持3.06％的低檔。

從商圈來看，今年投入市場的6棟新大樓中，其中富邦信義A25與遠雄大巨蛋共41,874坪位於信義區，陽信銀行與上海商銀總部共10,350萬坪位於西區，使這兩個商圈的空置率在一年之內分別攀升至10.85％與11.48％。

租金方面，新增供給並未影響今年度租金上漲趨勢，以第四季平均租金每坪租金平均為2,492元來看，年漲幅達2.53％，係近五年漲勢第二高，僅次於2019年的2.71％。

從等級及區域來看，頂級大樓租金來到每坪租金平均為3,600元，顯見搬遷至頂級大樓成本越來越高，不過也觀察到頂級大樓漲幅在今年下半年略為趨緩；而A級與B級大樓租金成長則相對穩定。

以各商圈租金而言，都較去年同期上升，漲幅最明顯的係信義區、南京松江與西區，年漲幅均超過3％。

展望未來的租賃市場，陳頌民認為，新增供給都需要時間去化，2024年市中心預計有2.9萬坪釋出，雖不致對於市場造成過大壓力，但空置率仍將續升至7.63％；需求方面，受到新興科技帶動，預期科技業仍將成為2024年的租賃主力，全年淨去化量有望達2.3萬坪。

在2024年，他認為房東仍對租金有所期待，但同時也會多增加一些租賃彈性，以維持大樓出租率，因此他也認為2024

儘管明年辦公租金上漲走勢不變，只是成長動能將趨緩，預期整體租金年漲幅將由今年的2.53％下修至明年的1.5％。

陳頌民也指出，更值得關注的是，2025與2026年台北市中心將迎來20萬坪巨量供給，空置率很有可能再次突破10％，而2025~2027年的未來3年，估計可能有近27萬坪新供給釋出，並且完工潮一到，雙位數的空置率恐至少維持5年，且租金將面臨漲幅止步的壓力。因此，他也建議房東應盡早做好市場區隔及擬定更彈性及適切的招租策略，以成功因應未來租賃市場的新舊供給競爭，度過下一波的供給大浪。