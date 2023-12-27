【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】近來日圓表現強勁，但美國投銀 Jefferies LLC警告押注日圓上漲的人小心，「別得意忘形」。

Jefferies全球外匯部門主管Brad Bechtel表示，日圓兌美元匯率已從11月低點上漲逾6%，但如果歷史可作為借鑑，那麼目前的部位顯示這波漲勢已經接近尾聲，因為過去一年來，當機構投資人轉而看漲日圓時，日圓很快就會回落。

聯準會可能在明年第一季開始降息，但日本央行的政策路徑仍不明朗，投資人益發懷疑日銀是否會放棄負利率政策，市場對於日圓的看法也開始出現分歧。

日本央行12月會議紀要顯示該央行並不急於縮減激勵措施，周三日圓走軟。

Jefferies全球外匯部門主管Bechtel出具報告指出，在聯準會即將降息與日本央行將啟動升息循環的預期下，這個市場正試圖押注日圓在明年也會走多頭。

根據商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）截至12月19日的最新數據，資產管理公司轉而看漲日圓，為7個月來首見。然而當資產管理公司在1月中到2月底做多日圓時，日圓兌美元貶值了2%。當他們在3至5月期間押注日圓上漲時，日圓則貶值了0.2%。

Bechtel表示，投資人進行多頭布局，並不代表日圓會繼續走高，如果這有釋出什麼訊號的話，那就是我們正接近尾聲，就像我們在今年1月和3月看到的那樣。

儘管近來日圓走強，但今年以來兌美元仍然下跌8%，在G10國家貨幣中現最疲弱。