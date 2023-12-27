【時報記者任珮云台北報導】華南銀行本周起，於各分行銷售全球限量的2024年澳洲柏斯龍年紀念幣，紀念幣皆由超過百年豐富經驗的國際鑄幣權威澳洲柏斯鑄幣局所鑄造。

華南銀行代理銷售澳洲柏斯公司生肖系列等紀念幣已邁入第30 年，因深具收藏價值，每年均吸引眾多愛好者爭相珍藏。2024年新發行「金龍聚財」精鑄紀念金幣，全套共有1盎司、1/4盎司及1/10盎司三枚金幣，光亮的幣面刻鑄飛翔於大海與祥雲之間的至尊金龍，寓意掌握天際八方，象徵事業、財運鴻圖大展的祥瑞吉兆，並巧妙置入柏斯鑄幣局125周年「P125」紀念標記；福祿壽「開運金龍」紀念金幣，全套包括多福金龍、得祿金龍及長壽金龍三款，每款皆為1/5盎司，象徵享福、晉祿、長壽的美好祝福。龍年紀念幣除前述兩組金幣有單枚及套組的選擇外，另有其他系列可供選購，有興趣民眾可至各分行洽詢。

因2024龍年適逢澳洲柏斯鑄幣局成立125周年，華南銀行趁勢推出2024「龍耀滿載」紀念幣滿額抽好禮活動回饋客戶，針對澳洲柏斯全系列紀念幣(龍、兔、虎年生肖及主題系列)累計滿額即有機會帶回Gogoro電動機車等好禮。