加拿大「環球郵報」今天引述政府消息人士說法報導，政府願意和兩名加拿大人史佩弗和康明凱簽下約300萬加元（約新台幣7000萬元）和解方案，以補償他們被中國關押近3年。

「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，聯邦律師正與商人史佩弗（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）磋商賠償事宜，並希望明年初達成和解。報導還說加拿大政府擔憂史佩弗可能會提出訴訟，恐會導致一項政府安全報告計畫成為焦點。

據報導，加拿大政府已表示願意向兩人各提供約300萬加元，但史佩弗的律師指控政府在處理中國安全報告業務上有重大過失，求償1050萬加元（約新台幣2.5億元）。

環球郵報報導說，政府不打算給史佩弗1050萬加元，而是提供相同的金額給他和康明凱。

路透社報導，加拿大2018年依美國的逮捕令拘留中國電信設備巨擘華為技術有限公司財務長孟晚舟後不久，史佩弗與康明凱隨即在中國被拘留。

中國將這兩名加拿大人拘留了1000多天，此舉成為美加與中國爭端的核心問題。史佩弗與康明凱2021年獲釋當天，美國司法部同時放棄引渡孟晚舟的請求，讓她返回中國。

加拿大和美國指控中國違法且任意拘留這兩名加拿大人，但北京當局否認。