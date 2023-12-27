阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）執政團隊今天表示，前朝政府於本年度聘用的5000多名員工，米雷伊政府將不予續聘。
美聯社報導，右翼自由派的米雷伊這個月10日上任後，為了扭轉阿根廷經濟困境，宣布了一套大規模撙節和貨幣貶值計畫，不再與前朝政府於本年度聘用的5000多名員工續約也是其中一環。
有關當局表示，米雷伊政府並將審查2023年之前獲聘的其他政府員工聘書。以2023年作為分界線，似是把矛頭鎖定歷年總統在任期最後1年虛報薪資單的做法。
阿根廷通貨膨脹率年底時預計將來到200%，在此情況下，米雷伊已承諾將刪減政府經濟法規和公務員人數，並允許國營產業私有化，藉此提升出口和投資。
不再與部分公務員續約的消息已經掀起抗議聲浪，但米雷伊矢言會堅持不懈執行下去。他說：「目標是開始走上重建國家的道路，把自由自治歸還給個人，並改革各項阻礙、拖累、停止經濟成長的法規。」
先前宣布的約300項變革，將標記許多政府企業私有化，並將放鬆對承租戶、員工和購物者的保護措施。
這些措施包括國家貨幣披索貶值50%，削減能源和運輸補助，以及關閉某些政府部門。阿根廷當前通膨飆升，貧困情況持續惡化。
53歲、經濟學家出身的米雷伊，因在電視上以滿口髒話痛罵他口中的政治階層而聲名大噪，贏得對經濟危機感到失望的阿根廷選民支持，進而成為總統。
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