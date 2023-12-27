美國6歲男童卡斯伯（Casper）日前獨自一人搭精神航空（Spirit Airlines）飛機去探望祖母，卻發生「搭錯機」事件，導致他抵達錯誤的目的地。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，卡斯伯21日當天原本要從賓州費城（Philadelphia）搭機前往佛州邁爾斯堡（Fort Myers）看祖母，但因為登錯機，最後抵達了距離邁爾斯堡260公里遠、開車4小時才能到的奧蘭多（Orlando）。

精神航空已經道歉，並補償祖母拉莫斯（Maria Ramos）開車去接卡斯伯的費用。

拉莫斯告訴邁爾斯堡地方電視台WINK說，她曾跑進機艙找空服人員，質問「我的孫子呢？在費城交給妳的那個小孩？」空服員卻告知她說：「沒有喔，沒有任何孩童被託付給我。」

幸好卡斯伯在抵達奧蘭多後旋即打電話給祖母，拉莫斯接著開車衝到奧蘭多去接乖孫。

拉莫斯說：「我希望航空公司能打電話給我，說明我孫子是怎麼跑到奧蘭多去的。」她問說：「究竟是怎麼一回事？他們把孩子帶下機的嗎？他自己跑進錯的航班裡頭的嗎？」

精神航空已經道歉，並發布聲明說：「我們嚴肅看待安全且負責任地運送所有乘客，並已著手進行內部調查。針對這次經歷，我們向家屬致歉。」

精神航空並沒有說明這場錯誤是怎麼發生的。

根據美國運輸部文件，在美國，大多數航空公司允許年滿5歲的兒童在無人陪伴的情況下旅行，但單獨飛行的5至11歲兒童通常必須按照特殊「無人陪伴未成年人」程序旅行，且某些航空公司會要求15歲以下兒童均要遵守這套程序。