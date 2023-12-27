美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天前往墨西哥，希望在解決移民激增的問題上取得進展。隨著美國進入選舉年，移民激增已成拜登總統在政治上最大的燙手山芋。
法新社報導，布林肯這趟耶誕當週訪問行程是臨時安排的，共和黨施壓拜登取締移民，以換取國會同意他支持烏克蘭這個重點政策。
每天約有1萬人試圖未經批准進入美國南部邊境，這一數字幾乎是疫情爆發前的兩倍。24日，一支由數百人甚至數千人組成的移民隊伍從墨西哥南部步行離開。
美國邊境當局不堪負荷，為了集中處理移民，暫停了幾個合法過境點。
墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）21日與拜登通話討論了移民問題，拜登同意派布林肯前往，隨行的還有國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）和白宮移民官員薛伍德-藍道爾（Elizabeth Sherwood-Randall）。
羅培茲歐布拉多22日對記者表示，墨西哥將「加強我們的計畫」以應付前往美國的移民。先前墨西哥政府也表示，執法已到了臨界點。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國代表團將與羅培茲歐布拉多就移民「迫切需要採取合法途徑和額外執法行動」進行交談。
根據與拜登及前任總統川普達成的協議，墨西哥已至少暫時同意接納尋求進入美國的移民。
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