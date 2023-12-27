【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯官方的新聞社引述俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)發表的談話，指出俄羅斯在2023年有一半的石油和天然氣出口是流向中國，此外印度的佔比在過去兩年也急速上升到40%。

負責俄國能源部門的副總理諾瓦克說：「當前形勢下主要合作夥伴是中國，其佔比已增加到約45%至50%，當然還有印度」。

「在以前，基本上是沒有出口到印度；在兩年時間過後，目前對印度的出口已經來到40%」。

諾瓦克還說，歐洲市場的佔比，已經從過去的40~45%，下降到4~5%。