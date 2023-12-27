【時報記者王逸芯台北報導】近幾年露營風潮興起，位於風景區或具有天然景觀的土地，成為露營熱門景點，根據交通部觀光署資料，全國合法的露營場共有184家，家數最多的縣市有屏東縣、宜蘭縣及台東縣，這3個縣市都各有21家露營場。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，露營區居多在山區，由於地段偏遠、交通不便，過去經營以農用或閒置居多，近幾年國內休閒旅遊風行，露營場的建物占比低，未來若土地改做其他用途，不須大規模拆除建築，且時興接觸大自然的活動，讓露營區蔚為風潮。
知名露營區首重自然景觀條件，熱門的露營場預約場地可排到半年以後，近期因為國境開放，不僅本國人露營，還吸引國外旅客，體驗我國自然生態，而全國露營場最多的3個縣市，也是國旅的熱門地區，屏東縣、宜蘭縣及台東縣除了觀光飯店、民宿多，露營場也是全國最多的縣市。
住商不動產屏東內埔加盟店店長吳泰昆指出，這幾年露營活動相當流行，許多有土地位在山區、原始景觀佳的地主，都加入經營露營區的行列，以屏東來說，除了在地經營者，也有不少來自中部的投資人，在中部已有露營場，看準市場往南部擴散、多點經營，雖然露營區不需要蓋大量建物，但土地面積要達一定規模才具有經營效益，投資經營者的購地預算大部分落在600到800萬上下，而且購地貸款成數低，通常不到5成，因此露營場大部分為合夥經營。
郎美囡表示，由於露營區大面積為土地，一般認為經營上不須付出過多成本、入手門檻低，不過依據「露營場管理要點」，露營場的設置有土地使用管制，位在山坡地或森林區者，須做好水土保持，並有完工證明書，無論那種土地使用分區，除了購置土地或租賃土地的費用，還有整地、土地維護及水電維修的成本，而且露營區地段偏遠，不容易找到人手，故露營場的管理時間很長，隨著露營場越來越多，要面對消費者的網路評價以及淡季營收低的壓力，一圓營主夢並不如想像中輕鬆。
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