【時報記者任珮云台北報導】2023年進入倒數，外資熱錢匯入再加上集團作帳行情催油門，台北股匯雙響炮，台股收盤17891.5點，改寫今年新高，新台幣匯價今天上午盤飆升1.43角，一舉升破31元整數關卡。下午盤，新台幣匯價再升至30.92元，升幅擴大到1.45角，再創逾五個月新高。

匯銀指出，市場預期明年FED啟動降息循環，再加上外資自11月以來買超台股逾3000億元，熱錢匯入也進一步推升新台幣匯價。

匯銀分析，美元指數本周走跌，由於美聯儲降息的預期削弱了美元相對於其他貨幣的吸引力。根據數據顯示11月美國物價三年半以來首次回落，預估2024年美國經濟將明顯放緩，美聯儲也會採取行動，確保聯邦基金利率與已實現通膨率之間的差距不會擴大太多。

台北外匯經紀公司新台幣兌美元匯價已經連續6個交易日走升，受國際美元走弱及外資瘋狂匯入激勵，早盤外資保管行即大舉拋匯並擴大買超台股。台股加權指數再創逾21個月高點。