【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數收紅，費半更大漲衝上新高，周三台股開漲15點報17766.73點，電子、半導體當頭，其中記憶體、AI PC等族群強悍，台股突破17800關卡，雖然鋼鐵、電機、航運、食品等相對走疲，但電子持續走高，午後在衝上17897.16、大漲145.43點，登上22個月高點。周三終場，加權指數上漲139.77點或0.79%，報17891.50點，成交量增至2947.56億元；櫃檯指數上漲0.84點或0.36%，報234.73點，成交量增至766.36億元。

台股向上走高，逼近17900關卡，今年是否挑戰萬八大關，外資休假影響向上量能？台新投顧副總黃文清表示，明年美國降息趨勢明顯，熱錢資金回流，牽動台股台幣走升，加上年底作帳行情，使得台股高檔氣勢不弱，今年剩兩個交易日封關，仍有機會續揚挑戰萬八，而高點震盪下，操作上宜電子為主，如IC設計、中小型電子股、上游半導體等均可持續留意，然非電方面，誘因相對不大，其中貨櫃漲多無須過度追高。

電子股強勢，由晶圓雙雄領軍，雙雙寫下波段新高，台積電(2330)周三收漲6.00元或1.02%，收在592元最高，市值增至15.35兆元；聯電(2303)最後一盤爆出9179張買單，同樣收在最高至53.5元，上漲2.70元或5.31%，且完成填息。記憶體同樣不遜色，違約金回沖逾5億元添利的晶豪科(3006)勁揚重返百元關登波段高價，攜手IBM開發企業級SSD的旺宏(2337)也登上2個月高價，與華邦電(2344)、宇瞻(8271)等均向上力挺多方。

高價股方面，M31(6643)重登1000元關卡，台股再現13位千金，聯發科(2454)站穩千金齊創波段新高價，700元以上個股健策(3653)、川湖(2059)、M31、聯發科漲幅達4%強勁，信驊(5274)、大立光(3008)、祥碩(5269)、旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533)也表現亮眼，然股王世芯-KY(3661)、力旺(3529)收跌超過3%，為千金中最疲。

AI PC族群持續強勁表現，雙A宏碁(2353)、華碩(2357)盤中衝上多年高價，終場收漲7%、4%以上，奇鋐(3017)、凌華(6166)、仁寶(2324)等漲幅也帶勁，推動電腦周邊類股動能。而AI指標股如技嘉(2376)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、創意(3443)表現相對休憩。

成交量前15大，聯電(2303)、仁寶(2324)、宏碁(2353)、陽明(2609)、華邦電(2344)、群創(3481)、輔信(2405)、英業達(2356)、晶豪科(3006)、長榮航(2618)、友達(2409)、芯鼎(6695)、緯創(3231)、旺宏(2337)、台積電(2330)，晶圓雙雄入榜，AI概念、貨櫃、記憶體題材同樣入列，其中貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數收紅回神。