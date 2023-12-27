台灣港務公司27日指出，2023年度再次拿下2座有工程界奧斯卡獎之稱的「公共工程金質獎」，分別為台中分公司主辦的「台中港陸上導航疊標改建工程」及高雄分公司主辦的「高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-建築工程」，公共工程品質獲行政院公程會「第23屆公共工程金質獎」肯定。
港務公司指出，台中港為南北長12.5公里、東西寬2.5公里～4.5公里狹長型港域，船舶進出港口尚須藉由港區陸上導航疊標（Range）的輔助，供引水人協助船長操船作業時，以目視前後兩兩為一組的疊標成直線的疊合方式，辨識航向與路徑，確保船舶安全行駛於航道內。
近年台中港區業者投資興建廠房、新建高桅桿燈等設施激增，另為因應風電產業發展，亦增加許多巨大的風機組及吊裝設施，致原導航疊標結構高度不足，難以辨識，加以長年累月鹽害侵襲而鏽蝕，維護不易。
「台中港陸上導航疊標改建工程」以鋼管構架式構件架設新的疊標結構，可兼顧結構強度與韌性，並設置符合勞安法規之維修步道，提升未來維修安全及便利性，同時採用符合國際燈塔協會（IALA）國際標準之導航燈具，大幅提升夜間或濃霧下之辨識度，有助引水人辨識港區航向與航道，安全有效地引領船舶進出港。
港務公司表示，本次完成之5座疊標，已成為台中港區最高建物，同時也是兼具使用效能、結構安全、維護便利的新地標。
另外，同樣獲獎的「高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-建築工程」，其建築物主體外觀為國內最大金屬帷幕3D曲面之單一建築，帷幕曲面量體亦屬全國最大，此造型特殊的大型帷幕是由數千片形狀各異之玻璃組建而成。
為顧及勞工安全、減少高架作業時間，帷幕的建構以工廠組裝作業為主、現場組裝為輔，每根鋼管均標示組裝刻度，大幅提升加工組裝時之準確度及速率，完工後主體外觀呈現海浪流體動態的建築造型，形塑高雄海洋國門意象。
港務公司表示，高雄港埠旅運中心也是一棟符合智慧永續概念的建築，除申請綠建築銀級標章，也導入智慧建築5G理念，成立防災應變中心加強因應港區突發狀況。
港埠旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，並提供來港旅客舒適之旅運空間；三樓觀景平台「海韻藝術廣場」提供首排觀海遊憩場所。工程之完成後使整體亞洲新灣區沿線從大港橋、海洋音樂中心、高雄旅運及高雄展覽館等之觀光旅遊效能得以完整提升。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：