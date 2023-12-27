台灣港務公司27日指出，2023年度再次拿下2座有工程界奧斯卡獎之稱的「公共工程金質獎」，分別為台中分公司主辦的「台中港陸上導航疊標改建工程」及高雄分公司主辦的「高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-建築工程」，公共工程品質獲行政院公程會「第23屆公共工程金質獎」肯定。

港務公司指出，台中港為南北長12.5公里、東西寬2.5公里～4.5公里狹長型港域，船舶進出港口尚須藉由港區陸上導航疊標（Range）的輔助，供引水人協助船長操船作業時，以目視前後兩兩為一組的疊標成直線的疊合方式，辨識航向與路徑，確保船舶安全行駛於航道內。

近年台中港區業者投資興建廠房、新建高桅桿燈等設施激增，另為因應風電產業發展，亦增加許多巨大的風機組及吊裝設施，致原導航疊標結構高度不足，難以辨識，加以長年累月鹽害侵襲而鏽蝕，維護不易。

「台中港陸上導航疊標改建工程」以鋼管構架式構件架設新的疊標結構，可兼顧結構強度與韌性，並設置符合勞安法規之維修步道，提升未來維修安全及便利性，同時採用符合國際燈塔協會（IALA）國際標準之導航燈具，大幅提升夜間或濃霧下之辨識度，有助引水人辨識港區航向與航道，安全有效地引領船舶進出港。

港務公司表示，本次完成之5座疊標，已成為台中港區最高建物，同時也是兼具使用效能、結構安全、維護便利的新地標。

另外，同樣獲獎的「高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-建築工程」，其建築物主體外觀為國內最大金屬帷幕3D曲面之單一建築，帷幕曲面量體亦屬全國最大，此造型特殊的大型帷幕是由數千片形狀各異之玻璃組建而成。

為顧及勞工安全、減少高架作業時間，帷幕的建構以工廠組裝作業為主、現場組裝為輔，每根鋼管均標示組裝刻度，大幅提升加工組裝時之準確度及速率，完工後主體外觀呈現海浪流體動態的建築造型，形塑高雄海洋國門意象。

港務公司表示，高雄港埠旅運中心也是一棟符合智慧永續概念的建築，除申請綠建築銀級標章，也導入智慧建築5G理念，成立防災應變中心加強因應港區突發狀況。

港埠旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，並提供來港旅客舒適之旅運空間；三樓觀景平台「海韻藝術廣場」提供首排觀海遊憩場所。工程之完成後使整體亞洲新灣區沿線從大港橋、海洋音樂中心、高雄旅運及高雄展覽館等之觀光旅遊效能得以完整提升。