高力國際董事總經理劉學龍今（27）日表示，今年受升息、通膨及政策牽動，全台商用不動產成交金額約1,370億元，與2022年持平；至於土地市場，全年成交金額則僅1,284億元，創下近6年最低量。展望2024年，在需求支撐下，工業不動產值得被期待；但要觀察的重點是，若美國Fed升息的變數消弭，則有利金融壽險業突破2.875％不動產租金報酬率的門檻，進場布局。
劉學龍今天主持高力國際「2023年第四季商用不動產及土地投資市場調查」報告，市場依舊呈現兩樣情。企業自用剛性需求支撐商用不動產買氣，推升全年總交易額至1,370億元，年增幅約3％。其中，辦公室達417億元，廠辦達315億元，二者合計共佔53％，囊括半數以上。
進一步彙整近4年商用不動產交易熱區，台北市連續四年的交易額都突破500億元，也是交易金額最高的熱區，第二名則分別由桃園市、新北市與台中市等具有成熟產業聚落的三都輪替。核心區域資產保值性強，有好物件釋出就會有買方出手，因此今年光台北市的交易額便高達706億元，占整體總交易額約52％。
在2023年前10大商用不動產交易方面，劉學龍指出，今年比較特殊的是，從未看到過金融保險公司槓龜！沒有一家入列前10大交易，為歷年首見。
另外前10大中，有6筆屬於整棟交易，有2筆是預售廠辦交易，其中交易金額最高為李姓自然人以125億元買進基泰忠孝大樓，再來則是鼎固置業以116.8億元買下新光天母傑仕堡，第三名為鴻運科技出手75.5億元買下中工元宇宙AI園區部分廠辦。前5大交易案的單筆交易金額，超過50億元。
不過土地市場，劉學龍表示，全年交易金額僅1,284億元，比最高峰2021年2,974億元，直接腰斬53％！為2018年以來、近6年最低量。
其中第4季，在高雄市與台中市標售土地之下，將單季土地交易量推升至428億元，整年度仍難逃土地交易衰退命運。
劉學龍分析，由於政府不動產信用管制未鬆綁，直接衝擊土地買氣，身為土地市場最大買家的建築業，今年購地貢獻度，只有702億元，年減達14％，為最高峰2021年時的三分之一。
劉學龍指出，今年土地市場上，全台6都中，交易最熱絡區域為桃園市，交易額為350億元，其中有半數來自於政府標售土地而得，進一步觀察主要都會區土地交易概況可以發現，桃園市係近幾年以來土地需求最穩定的區域，產業聚落的成熟成為廠商擴廠首選，而重大建設的加持也吸引建商出手。
觀察今年前10大土地交易案，劉學龍驚歎：「竟然沒有一筆成交金額超過50億元！」為歷年首見。其中前5大當中，交易金額最高土地案為宏園建設、瑞誠建設等兩家以47.88億元買進台北市北投振興段地，加計宏盛建設買下南港宏泰人壽土地，宏泰集團就包辦2名。
第二大則是富宇建設以40億元買下台中北屯愛子幼兒園土地，而前十大土地交易案中，台北市、台中市各占3筆。
展望2024年台灣不動產市場，劉學龍表示，在產業需求支撐下，明年工業不動產最值得被期待。
劉學龍指出，明年有望延續2023年的溫漲，2024年沒有悲觀的理由，尤其目前全球升息已告一段落、企業自用買盤需求仍穩健的情況下，持續看好商用不動產的整體發展。在產品策略上，由於全球積極發展新興科技應用熱潮，而正也是台灣產業強項，帶動台灣產業聚落穩定成長，進一步推升周邊廠辦自用需求；至於以投資目的來看，投資人仍偏好核心區及精華地段的單層或多層商辦，兼具自用及出租彈性，並保有未來增值空間及重建潛力。
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