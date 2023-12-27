AI PC元年將至，PC、NB有望迎來20年來最大換機潮，商用筆電市佔逾4成的代工大廠仁寶有望受惠，加上澳系外資日前上調明年EPS至2.4元，激勵近日股價強漲，今（27）日一舉站上40元大關，創逾13年新高。由於仁寶總座翁宗斌曾宣示「股價不到40不退休」，也讓網友刷一排「恭喜榮退」，還有網友直接點名鴻海，由於創辦人郭台銘曾喊上200元，要果凍（郭董）多學學。

翁宗斌今年6月股東會才宣示，「仁寶股價沒看到40元，我不會退休！」，不料時隔不到半年，就順利兌現目標價，引發網友熱烈討論。

美國晶片大廠Intel預估，2028年AI PC佔整體PC市場約8成，成長強勁，加上仁寶的車用客戶以歐系車廠為主，預估2024年車用客戶將陸續增加，且將直接出貨給Tier 1提高產品毛利率。

澳系外資日前將仁寶投資評等直接調升2級至「優於大盤」，同時上調明後2年EPS，分別為2.4元及2.8元，主要就是著眼仁寶是Snapdragon X Elite主要ODM廠，加上明年CES展後AI PC會有更多產品出現，毛利有所提升，帶動明年營運向上。

展望營運表現，翁宗斌日前曾指，隨AI應用領域愈來愈廣，明年不只AI PC問世，還有AI Phone，且2個市場不會是競爭關係，而是相輔相成，他還指出，仁寶近年跨足智慧醫療領域，毛利率上看30~40％，是PC的好幾倍，3年內醫療領域產品的獲利占比，有望達到10%。

摩爾投顧分析師林漢偉則提醒，AI筆電題材發燒，仁寶、宏碁、英業達與華碩輪番創高，但短線漲多不宜過度追價，操作以盤中拉回低接為宜。

仁寶今日股價股價順利站上40元，終場收在40.2元，爆出逾18.3萬張大量，居台股成交量亞軍，僅次於聯電的21.9萬張。PTT有網友刷一排留言「恭喜榮退」，還有人笑說「一早起來莫名就退休了」、「是不是暗黑戰法被逼宮下台」，但也有人好奇問「到40就不漲了嗎？」或是「有沒有機會退休2次？」

此外，由於鴻海前董座的郭台銘，曾在2018年6月股東會上宣示，為拚集團轉型，自己5年內不會退休，並承諾股東股價要達到200元的目標價，再度被網友重提，有人直呼郭董快跟上，也有人說只要減資8成就可以，是果凍自己拉不下面子。

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